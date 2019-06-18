Милан может подписать игрока киевского Динамо

Новости спорта: Защитник обойдется россонери в 6-7 миллионов евро.

Милан рассматривает возможность подписания защитника Динамо Виталия Миколенко, сообщает портал авторитетного итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По его информации, новому техническому директору клуба Паоло Мальдини 20-летнего украинца представил главный тренер национальной сборной Андрей Шевченко.

Предположительно трансфер Миколенко может обойтись россонери в 6-7 миллионов евро.

В течение прошлого сезона Виталий принял участие в 32 матчах киевлян, забив 1 гол и отдав 5 результативных передач. Также на его счету 5 матчей за сборную Украины.

Ранее сегодня стало известно, что для прохождения медобследования прибыл первый летний новичок Милана Раде Крунич, за которого на Сан-Сиро отдадут 8 миллионов евро.

Милан завершил сезон на пятом месте в турнирной таблице Серии А, а в Лиге Европы с треском провалился, не сумев выйти из группы. По окочании кампании главный тренер Дженнаро Гаттузо ушел в отставку, его место с большой долей вероятности займет бывший тренер Сампдории Марко Джампаоло.