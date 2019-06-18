Полузащитник Динамо Дуэлунд: Украинский язык намного сложнее датского

Новости спорта: Датчанин Миккель Дуэлунд рассказал о языковом барьере в Украине.

Полузащитник Динамо Миккель Дуэлунд рассказал о своей жизни в Украине.

"Самая большая проблема жизни в Украине - это язык. Без сомнений. Украинский язык намного сложнее датского. Это ощущается и в футболе, и в повседневной жизни.

Мне нужно выучить язык. Если этого не сделать - будет трудно во время тренировок. В Динамо менее пяти процентов говорят на английском. Как-то раз Александр Хацкевич на русском указал мне на ошибку во время тренировок. А я не знаю, что делать. Стою и выгляжу как идиот", - приводит слова Дуэлунда датский портал DR.dk.