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Полузащитник Динамо Дуэлунд: Украинский язык намного сложнее датского

Полузащитник Динамо Дуэлунд: Украинский язык намного сложнее датского
20:54 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта: Датчанин Миккель Дуэлунд рассказал о языковом барьере в Украине.

Полузащитник Динамо Миккель Дуэлунд рассказал о своей жизни в Украине.

"Самая большая проблема жизни в Украине - это язык. Без сомнений. Украинский язык намного сложнее датского. Это ощущается и в футболе, и в повседневной жизни.

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Мне нужно выучить язык. Если этого не сделать - будет трудно во время тренировок. В Динамо менее пяти процентов говорят на английском. Как-то раз Александр Хацкевич на русском указал мне на ошибку во время тренировок. А я не знаю, что делать. Стою и выгляжу как идиот", - приводит слова Дуэлунда датский портал DR.dk.

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Футбол, Новости футбола, Миккель Дуэлунд.
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