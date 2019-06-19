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Селезнев и Бланко-Лещук покинут Малагу: названы причины

Селезнев и Бланко-Лещук покинут Малагу: названы причины
07:16 Сегодня Телеграф sport.ua Фото: Твиттер

Новости спорта: Украинский форвард Евгений Селезнев и его аргентинский коллега по амплуа Густаво Бланко-Лещук в ближайшее время покинут "Малагу".

Как стало известно Sport.ua, испанский клуб не будет активировать опцию покупки у "Шахтера" 27-летнего Бланко-Лещука за 2,5 миллиона евро. Вследствие невыхода в Примеру на предстоящий сезон бюджет "анчоусов" будет пересмотрен в сторону уменьшения, а потому клуб не сможет позволить себе покупку футболиста.

Что касается Селезнева, то в "Малаге" недовольны отдачей от 33-летнего украинца и не планируют продлевать с ним трудовое соглашение, срок действия которого истекает в конце июня. Изначально контракт Селезнева подписывался на полгода с опцией пролонгации на два года, которая зависела от выступлений футболиста.

Малага Селезнева осталась без главного тренера

Сезон-2018/19 Бланко-Лещук провел в "Малаге" на правах аренды, отличившись 9 голами и 8 ассистами в 41 поединке. Селезнев пришел в стан "анчоусов" во время зимнего трансферного окна и провел лишь 12 матчей, в которых результативными действиями не отличился.

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ФК Малага, Футбол, Новости футбола, Евгений Селезнев, Густаво Бланко-Лещук.
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