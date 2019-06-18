Лига чемпионов. Результаты жеребьевки первого квалификационного раунда

В Ньоне состоялась жеребьевка первого раунда квалификации Лиги чемпионов сезона-2019/20. В этом раунде встречаются только чемпионы своих стран. Уже завтра, 19 июня, состоится жеребьевка второго раунда.
Результаты Жеребьевки:
Нымме Калью (Эсония) – Шкендия (Северная Македония)
Судува (Литва) – Црвена Звезда (Сербия)
Арарат (Армения) – АИК (Швеция)
Астана (Казахстан) – Клуж (Румыния)
Лудогорец (Болгария) – Ференцварош (Венгрия)
Партизани (Албания) – Карабах (Азербайджан)
Слован Братислава (Словакия) – Сутьеска (Черногория)
Селтик (Шотландия) – Сараево (Босния и Герцеговина)
Шериф (Молдова) – Сабуртало (Грузия)
Дюделанж (Люксембург) – Валлетта (Мальта)
Линфилд (Северная Ирландия) – Русенборг (Норвегия)
Валюр (Исладния) – Марибор (Словения)
Дандолк (Ирландия) – Рига (Латвия)
ТНС (Уэльс) — Победитель предварительного раунда
ХИК (Финляндия) – Торсхавн (Фарерские острова)
БАТЭ (Беларусь) — Пяст (Польша)
Первые матчи состоятся 9/10 и 16/17 июля.