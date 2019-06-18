Лига чемпионов. Результаты жеребьевки первого квалификационного раунда

Новости спорта: Состоялся жребий первого квалификационного раунда Лиги чемпионов.

В Ньоне состоялась жеребьевка первого раунда квалификации Лиги чемпионов сезона-2019/20. В этом раунде встречаются только чемпионы своих стран. Уже завтра, 19 июня, состоится жеребьевка второго раунда.

Результаты Жеребьевки:

Нымме Калью (Эсония) – Шкендия (Северная Македония)

Судува (Литва) – Црвена Звезда (Сербия)

Арарат (Армения) – АИК (Швеция)

Астана (Казахстан) – Клуж (Румыния)

Лудогорец (Болгария) – Ференцварош (Венгрия)

Партизани (Албания) – Карабах (Азербайджан)

Слован Братислава (Словакия) – Сутьеска (Черногория)

Селтик (Шотландия) – Сараево (Босния и Герцеговина)

Шериф (Молдова) – Сабуртало (Грузия)

Дюделанж (Люксембург) – Валлетта (Мальта)

Линфилд (Северная Ирландия) – Русенборг (Норвегия)

Валюр (Исладния) – Марибор (Словения)

Дандолк (Ирландия) – Рига (Латвия)

ТНС (Уэльс) — Победитель предварительного раунда

ХИК (Финляндия) – Торсхавн (Фарерские острова)

БАТЭ (Беларусь) — Пяст (Польша)

Первые матчи состоятся 9/10 и 16/17 июля.