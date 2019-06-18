Лига Европы. Результаты жеребьевки первого квалификационного раунда

Сегодня в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1-го квалификационного раунда Лиги Европы сезона-2019/20.
Результаты жеребьевки:
Мальме (Швеция) — Баллимина Юнайтед (Сев.Ирландия)/Рунавик (Фареры)
Коннас-Ки (Уэльс) — Килмарнок (Шотландия)
Брейдаблик (Исландия) — Вадуц (Лихтенштейн)
Бранн (Норвегия) — Шэмрок Роверс (Ирландия)
Витебск (Беларусь) — КуПС (Финляндия)
Ордабасы (Казахстан) — Торпедо Кутаиси (Грузия)
Сант-Хулиа (Андорра)/Европа (Гибралтар) — Легия (Польша)
Гзира Юнайтед (Мальта) — Хайдук (Хорватия)
Раднички (Сербия) — Флора (Эстония)
ЦСКА София (Болгария) — Титоград (Черногория)
Маккаби Хайфа (Израиль) — Мура (Словения)
Дебрецен (Венгрия) — Кукес (Албания)
Женесс (Люксембург) — Тобол (Казахстан)
Стяуа (Румыния) — Милсами (Молдова)
Чукарички (Сербия) — Бананц (Армения
Крузейдерс (Сев.Ирланлия) — Б-36 (Фареры)
Интер Турку (Финляндия) — Брондбю (Дания)
Приштина (Косово)/Сент-Джозефс (Гибралтар) — Рейнджерс (Шотландия)
Корк (Ирландия) — Прогрес (Люксембург)/Кардифф Мет Юниверсити (Уэльс)
Мольде (Норвегия) — КР Рейкьявик (Исландия)
Левски (Болгария) — Ружомберок (Словакия)
Академия Пандев (Македония) — Зриньски (Босния и Герцеговина)
Зета (Черногория) — Фехервар (Венгрия)
Шахтер Солигорск (Беларусь) — Хибернианс (Мальта)
Нефтчи (Азербайджан) — Сперанца (Молдова)
Олимпия (Словения) — РФШ (Латвия)
Гонвед (Венгрия) — Жальгирис (Литва)
Радник (Босния и Герцеговина) — Спартак Трнава (Словакия)
Фола (Люксембург) — Чихура (Грузия)
Алашкерт (Армения) — Македония (Македония)
Динамо Тбилиси (Грузия) — Ла Фиорита (Сан-Марино)/Энгордани (Андорра)
Широки Бриег (Босния и Герцеговина) — Кайрат (Казахстан)
Кауно Жальгирис (Литва) — Аполлон (Кипр)
Вентспилс (Латвия) — Теута (Албания)
Краковия (Польша) — Дунайска Стреда (Словакия)
Стьярнан (Исландия) — Левадия (Эстония)
Барри Таун (Уэльс)/Клифтонвил (Сев.Ирландия) — Хеугесунн (Норвегия)
Ритеряй (Литва) — Клаксвик (Фареры)/Тре Фиори (Сан-Марино)
Динамо Миснк (Беларусь) — Лиепая (Латвия)
Норчепинг (Швеция) — Сент-Патрикс (Ирландия)
Абердин (Шотландия) — РоПС (Финляндия)
Домжале (Словения) — Бальцан (Мальта)
Лячи (Албания) — Хапоэль Беэр-Шева (Израиль)
Будучность (Черногория) — Нарва (Эстония)
Сабаил (Азербайджан) — Университатя (Румыния)
Пюник (Армения) — Шкупи (Македония)
АЕК (Кипр) — Петрокуб (Молдова)
Матчи этой стадии пройдут 11 и 18 июля.
Жеребьевка 2-го квалификационного раунда ЛЕ состоится в среду, 19 июня.