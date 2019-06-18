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Лига чемпионов. Результаты жеребьевки первого квалификационного раунда
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Лига Европы. Результаты жеребьевки первого квалификационного раунда

Лига Европы. Результаты жеребьевки первого квалификационного раунда
19:27 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта: Стали известны пары команд в первом раунде квалификации Лиги Европы 2019/20.

Сегодня в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1-го квалификационного раунда Лиги Европы сезона-2019/20.

Результаты жеребьевки:

Мальме (Швеция) — Баллимина Юнайтед (Сев.Ирландия)/Рунавик (Фареры)

Коннас-Ки (Уэльс) — Килмарнок (Шотландия)

Брейдаблик (Исландия) — Вадуц (Лихтенштейн)

Бранн (Норвегия) — Шэмрок Роверс (Ирландия)

Витебск (Беларусь) — КуПС (Финляндия)

Лига чемпионов. Результаты жеребьевки первого квалификационного раунда

Ордабасы (Казахстан) — Торпедо Кутаиси (Грузия)

Сант-Хулиа (Андорра)/Европа (Гибралтар) — Легия (Польша)

Гзира Юнайтед (Мальта) — Хайдук (Хорватия)

Раднички (Сербия) — Флора (Эстония)

ЦСКА София (Болгария) — Титоград (Черногория)

Маккаби Хайфа (Израиль) — Мура (Словения)

Дебрецен (Венгрия) — Кукес (Албания)

Женесс (Люксембург) — Тобол (Казахстан)

Стяуа (Румыния) — Милсами (Молдова)

Чукарички (Сербия) — Бананц (Армения

Крузейдерс (Сев.Ирланлия) — Б-36 (Фареры)

Интер Турку (Финляндия) — Брондбю (Дания)

Приштина (Косово)/Сент-Джозефс (Гибралтар) — Рейнджерс (Шотландия)

Корк (Ирландия) — Прогрес (Люксембург)/Кардифф Мет Юниверсити (Уэльс)

Мольде (Норвегия) — КР Рейкьявик (Исландия)

Левски (Болгария) — Ружомберок (Словакия)

Академия Пандев (Македония) — Зриньски (Босния и Герцеговина)

Зета (Черногория) — Фехервар (Венгрия)

Шахтер Солигорск (Беларусь) — Хибернианс (Мальта)

Нефтчи (Азербайджан) — Сперанца (Молдова)

Олимпия (Словения) — РФШ (Латвия)

Гонвед (Венгрия) — Жальгирис (Литва)

Радник (Босния и Герцеговина) — Спартак Трнава (Словакия)

Фола (Люксембург) — Чихура (Грузия)

Алашкерт (Армения) — Македония (Македония)

Динамо Тбилиси (Грузия) — Ла Фиорита (Сан-Марино)/Энгордани (Андорра)

Широки Бриег (Босния и Герцеговина) — Кайрат (Казахстан)

Кауно Жальгирис (Литва) — Аполлон (Кипр)

Вентспилс (Латвия) — Теута (Албания)

Краковия (Польша) — Дунайска Стреда (Словакия)

Стьярнан (Исландия) — Левадия (Эстония)

Барри Таун (Уэльс)/Клифтонвил (Сев.Ирландия) — Хеугесунн (Норвегия)

Ритеряй (Литва) — Клаксвик (Фареры)/Тре Фиори (Сан-Марино)

Динамо Миснк (Беларусь) — Лиепая (Латвия)

Норчепинг (Швеция) — Сент-Патрикс (Ирландия)

Абердин (Шотландия) — РоПС (Финляндия)

Домжале (Словения) — Бальцан (Мальта)

Лячи (Албания) — Хапоэль Беэр-Шева (Израиль)

Будучность (Черногория) — Нарва (Эстония)

Сабаил (Азербайджан) — Университатя (Румыния)

Пюник (Армения) — Шкупи (Македония)

АЕК (Кипр) — Петрокуб (Молдова)

Матчи этой стадии пройдут 11 и 18 июля.

Жеребьевка 2-го квалификационного раунда ЛЕ состоится в среду, 19 июня.

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Лига Европы, Футбол, Новости футбола.
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