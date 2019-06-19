Капелло сравнил Неймара и Месси

Новости спорта: Фабио Капелло прокомментировал последние скандалы связанные с Неймаром.

Бывший главный тренер "Ювентуса" Фабио Капелло высказался о нападающем "Пари Сен-Жермен" и сборной Бразилии Неймаре.

"Неймар — это игрок, который мне нравится. У него много сильных сторон, но сейчас я думаю, что ему не хватает скромности. С ним что-то случилось. Они с Мбаппе зарабатывают много денег. Они выдающиеся футболисты, но чего-то не хватает. Месси всегда думает об игре, а не о бизнесе", — приводит слова Капелло Mundo Deportivo.

Неймар выступает за "ПСЖ" с 2017 года. В минувшем сезоне форвард принял участие в 17 матчах французского национального чемпионата, в которых стал автором 15 голов (5 — с пенальти), а также отдал 7 результативных передач. Его контракт с парижским клубом действует до лета 2022 года.