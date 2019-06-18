Защитник Витории Гимарайнш Педрао может перейти в Шахтер

Новости спорта: Игрок может перебраться в Украину вслед за тренером.

Донецкий Шахтер может приобрести центрального защитника Педро Родригеса из Витории Гимарайнш, сообщается в твиттере Blogdeprimeira.com.

Игрока в команде желает видеть новый тренер Горняков Луиш Каштру, который лишь на прошлой неделе перешел в Шахтер из Витории, заменив на посту наставника донецкого клуба ушедшего в Рому Паулу Фонсеку.

26-летний Педрао перешел в Виторию в 2015 году на правах аренды, после чего был выкуплен португальцами в январе прошлого года.

В минувшем сезоне бразильский защитник провел за Виторию Гимарайнш 35 матчей во всех турнирах, забив 2 гола.

В завершившемся сезоне Витория Гимарайнш во главе с Луишем Каштру заняла пятое место в чемпионате Португалии и вышла в Лигу Европы. Шахтер в прошлом сезоне выиграл УПЛ и Кубок Украины.