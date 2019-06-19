Гармаш может повторить путь Кравца и Морозюка

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11:35 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта: Еще один украинец может переехать в Турцию.

Полузащитник Динамо Денис Гармаш может продолжить карьеру в Турции, сообщает твиттер Transfermerkez.com.

По информации источника, представители Денизлиспора заинтересованы в аренде 29-летнего игрока киевского Динамо.

В данный момент в Турции в составе Ризеспора также играет Николай Морозюк, который вскоре может быть выкуплен у бело-синих.

Также в начале года Динамо покинул форвард Артем Кравец, который подписал контракт до 2021 года с Кайсериспором.

В прошлом сезоне Гармаш провел 28 матчей во всех турнирах за киевлян, забив 6 голов и сделав 2 ассиста.

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По итогам минувшего сезона Денизлиспор выиграл Первую лигу Турции и в следующем сезоне сыграет в элитном дивизионе страны. Динамо завершило розыгрыш УПЛ на втором месте.

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ФК Динамо (Киев), УПЛ, Денис Гармаш, Новости спорта.
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