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Фонсека зовет Коваленко в Рому

Фонсека зовет Коваленко в Рому
13:56 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта: Португалец заинтересован в переходе еще одного своего экс-подопечного.

Новоиспеченный главный тренер Ромы Паулу Фонсека хочет заполучить в команду полузащитника Шахтера Виктора Коваленко, сообщает Calciomercato.

По информации источника, трансфер 23-летнего украинского хавбека может обойтись Роме менее чем в 8 миллионов евро, поскольку контракт Коваленко с Горняками заканчивается через год — летом 2020.

Виктор Коваленко является воспитанником донецкого Шахтера, за основной состав команды полузащитник начал выступать в 2015 году.

Ранее стало известно, что Паулу Фонсека заинтересован в трансфере левого защитника Шахтера Исмаили, а клубам осталось лишь сойтись в цене за бразильца. Также экс-наставник Горняков хочет приобрести в Рому полузащитников Тараса Степаненко и Тайсона.

Напомним, что Паулу Фонсека возглавил Рому 11 июня, он подписал с новым клубом контракт до 2022 года. Сразу после назначения он заявил, что 3-4 игрока Шахтера могут перейти в состав римского клуба.

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На смену Фонсеке в Шахтер пришел португалец Луиш Каштру.

Виктор Коваленко в прошлом сезоне провел 36 поединков во всех турнирах — 7 забитых голов на его счету. Он помог Шахтеру выиграть УПЛ и Кубок Украины.

Рома в прошлом сезоне заняла 6-е место в чемпионате Италии, что дало ей путевку лишь в квалификацию Лиги Европы.

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Новости спорта, Виктор Коваленко, Новости футбола, Паулу Фонсека.
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