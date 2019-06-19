Кобин возглавит Минай

Новости спорта: Экс-защитник Шахтера будет работать в клубе из Закарпатья.

Как стало известно Sport Arena, экс-защитник Шахтера, Металлиста и сборной Украины Василий Кобин будет назначен главным тренером дебютанта Первой лиги – ФК Минай.

По нашей информации, руководство клуба достигло принципиальной договоренности с 34-летним Кобиным, который в начале этого года завершил карьеру футболиста как раз в Минае.

На этом посту Кобин сменит Кирилла Куренко, который был уволен из-за разногласий с командой. Сроки соглашения контракта Кобина с клубом пока не разглашаются.

Напомним, что Минай по итогам прошлого розыгрыша Второй лиги обеспечил себе повышение в классе — в новом сезоне клуб из Закарпатья будет выступать в Первой лиге.