Украинский защитник Ордец - игрок Динамо Москва

Новости спорта: Украинский защитник продолжит карьеру в российском клубе.

Украинский защитник Иван Ордец подписал трехлетний контракт с московским «Динамо». 26-летний игрок покинул донецкий «Шахтер» в статусе свободного агента.

Ордец является воспитанником «Шахтера». В 2009 году он начал выступать за молодежную команду «горняков». В составе сборной Украины Иван провел 12 матчей. В его активе 1 гол. В сезоне-2018/19 Ордец из-за травмы принял участие только в 2 встречах украинской Премьер-лиги.

«Динамо» завершило минувший сезон на 12-м месте в турнирной таблице чемпионата России. В 30 матчах столичная команда одержала 6 побед, 15 раз сыграла вничью и потерпела 9 поражений.

Напомним, зимой 2019 года украинский защитник Ярослав Ракицкий перешел из «Шахтера» в российский «Зенит» за €10 миллионов. Кроме того, недавно «Шахтер» объявил о переходе в «Рубин» защитника Олега Данченко.