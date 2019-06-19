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Петраков: Перед началом чемпионата мира я хотел попасть в призовую тройку

Петраков: Перед началом чемпионата мира я хотел попасть в призовую тройку
16:23 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ФФУ

Новости спорта: Тренер чемпионов мира по футболу U20 Петраков рассказал о перипетиях турнира.

После возвращения с футбольного чемпионата мира, на котором юношеская сборная Украины U20 завоевала "золото", главный тренер триумфаторов Александр Петраков рассказал о перипетиях турнира.

Наставник, в частности, отметил, что очень важной на турнире была первая игра против американцев, а вот во время финала он был наиболее спокойным, сообщает пресс-служба Украинской ассоциации футбола.

"Перед началом чемпионата я хотел попасть в призовую тройку, - заявил Петраков. - Очень важной была игра с американцами. Первые три очка добавили нашим ребятам уверенности. В той встрече у нас не все получалось. И виновата в этом сборная США, которая показала качественный футбол. Но не менее сложным был и поединок с Катаром. В этой стране в футбол вкладывают миллиарды долларов. Если сравнить эту катарскую сборную с командой четырехлетней давности, то это небо и земля. Однако и в этой игре мы праздновали успех.

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Самой спокойным, как это ни странно, я был во время финального матча с Ре публикой Корея. Была уверенность в том, что мы победим... Турнир пролетел, словно за секунду. Есть отчаяние от того, что эту прекрасную команду я уже никогда не буду тренировать".

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Сборная Украины, Александр Петраков, ЧМ-2019, Сборная Украины U-20.
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