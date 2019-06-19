Скачать
Среда, 19.06.2019
Украина выиграла апелляцию по делу Мораеса у Португалии и Люксембурга
Украина выиграла апелляцию по делу Мораеса у Португалии и Люксембурга
Платини освободили из-под стражи
Платини освободили из-под стражи
Украинский защитник Ордец - игрок Динамо Москва
Украинский защитник Ордец - игрок Динамо Москва
II Европейские игры: анонс и расписание соревнований в Минске
II Европейские игры: анонс и расписание соревнований в Минске

Лига чемпионов. Результаты жеребьевки второго квалификационного раунда

Лига чемпионов. Результаты жеребьевки второго квалификационного раунда
14:08 Сегодня Телеграф sport.ua

Новости спорта: Киевское «Динамо» стартует с Q3, а донецкий «Шахтер» попал в групповой раунд.

Только что в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка второго отборочного раунда (матчи 23 / 24 июля и 30 / 31 июля).

Лига чемпионов. 2-й квалификационный раунд

Путь чемпионов

Астана (Казахстан) / ЧФР (Румыния) – Маккаби Тель-Авив (Израиль)

БАТЭ (Беларусь) / Пяст (Польша) – Линфилд (Северная Ирландия) / Русенборг (Норвегия)

ТНС (Уэльс) / Победитель предварительного раунда – Копенгаген (Дания)

Ференцварош (Венгрия) / Лудогорец (Болгария) – Дюделанж (Люксембург) / Валлетта (Мальта)

Дандолк (Ирландия) / Рига (Латвия) – Партизани (Албания) / Карабах (Азербайджан)

Шериф (Молдова) / Сабуртало (Грузия) – Динамо Загреб (Хорватия)

Селтик (Шотландия) / Сараево (Босния и Герцеговина) – Нымме Калью (Эстония) / Шкендия (Македония)

Судува (Литва) / Црвена Звезда (Сербия) – ХИК (Финляндия) / Торсхавн (Фарерские острова)

Слован Братислава (Словакия) / Сутьеска (Черногория) – АПОЕЛ (Кипр)

Валюр (Исландия) / Марибор (Словения) – Арарат-Армения (Армения) / АИК (Швеция)

Путь представителей лиг

Виктория (Чехия) – Олимпиакос (Греция)

ПСВ (Нидерланды) – Базель (Швейцария)

Лига Европы. Результаты жеребьевки первого квалификационного раунда

Киевское «Динамо» стартует с 3-го квалификационного раунда, а донецкий «Шахтер» напрямую попал в групповой раунд Лиги чемпионов.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Шахтер, УЕФА, Лига Чемпионов, ЛЧ, ФК Динамо (Киев).
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Украина выиграла апелляцию по делу Мораеса у Португалии и Люксембурга
02 Беллью назвал лучшего супертяжа мира
03 Лига Европы. Результаты жеребьевки первого квалификационного раунда
04 Гловацки может опротестовать поражение от Бриедиса
05 Джошуа рассказал, когда состоится бой-реванш с Руисом
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь