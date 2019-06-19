Лига чемпионов. Результаты жеребьевки второго квалификационного раунда

Только что в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка второго отборочного раунда (матчи 23 / 24 июля и 30 / 31 июля).
Лига чемпионов. 2-й квалификационный раунд
Путь чемпионов
Астана (Казахстан) / ЧФР (Румыния) – Маккаби Тель-Авив (Израиль)
БАТЭ (Беларусь) / Пяст (Польша) – Линфилд (Северная Ирландия) / Русенборг (Норвегия)
ТНС (Уэльс) / Победитель предварительного раунда – Копенгаген (Дания)
Ференцварош (Венгрия) / Лудогорец (Болгария) – Дюделанж (Люксембург) / Валлетта (Мальта)
Дандолк (Ирландия) / Рига (Латвия) – Партизани (Албания) / Карабах (Азербайджан)
Шериф (Молдова) / Сабуртало (Грузия) – Динамо Загреб (Хорватия)
Селтик (Шотландия) / Сараево (Босния и Герцеговина) – Нымме Калью (Эстония) / Шкендия (Македония)
Судува (Литва) / Црвена Звезда (Сербия) – ХИК (Финляндия) / Торсхавн (Фарерские острова)
Слован Братислава (Словакия) / Сутьеска (Черногория) – АПОЕЛ (Кипр)
Валюр (Исландия) / Марибор (Словения) – Арарат-Армения (Армения) / АИК (Швеция)
Путь представителей лиг
Виктория (Чехия) – Олимпиакос (Греция)
ПСВ (Нидерланды) – Базель (Швейцария)
Киевское «Динамо» стартует с 3-го квалификационного раунда, а донецкий «Шахтер» напрямую попал в групповой раунд Лиги чемпионов.