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Заря получила первого соперника в Лиге Европы 2019/20

Заря получила первого соперника в Лиге Европы 2019/20
16:01 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта: В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка второго отборочного раунда футбольной Лиги Европы.

Луганская "Заря" начнет еврокубковый сезон двумя матчами против победителя пары "Будучность" (Черногория) - "Транс" (Эстония).

Поединки состоятся 25 июля и 1 августа. Первую встречу "Заря" будет играть на выезде.

Жеребьевка третьего отборочного раунда Лиги Европы УЕФА, в котором стартует ФК "Мариуполь", пройдет 22 июля (матчи 8 и 15 августа).

Лига чемпионов. Результаты жеребьевки второго квалификационного раунда

Бронзовый призер Премьер-лиги Украины "Александрия" начнет выступление в групповом раунде турнира (жеребьевка - 30 августа, первый тур - 19 сентября).

Напомним, финал Лиги Европы УЕФА 27 мая 2020 года будет принимать Гданьск (Польша).

Отметим, что чемпион Украины донецкий "Шахтер" получил прямую путевку в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА, киевское "Динамо", которое завоевало серебряные награды, - в третий квалификационный раунд Лиги чемпионов. Киевлянам для попадания в основную сетку турнира необходимо преодолеть сопротивление двух соперников. В случае неудачи на любой стадии "бело-синие" автоматически перейдут в групповой раунд Лиги Европы.

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Лига Европы, ФК Заря, Футбол, Новости футбола.
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