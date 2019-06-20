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Бавария объявила о возвращении Хуммельса в Боруссию Д

Бавария объявила о возвращении Хуммельса в Боруссию Д
03:32 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Матс Хуммельс вернулся в дортмундскую Боруссию.

Защитник "Баварии" Матс Хуммельс продолжит карьеру в дортмундской "Боруссии", сообщает пресс-служба мюнхенского клуба.

Стороны уже согласовали трансфер 30-летнего футболиста. При этом условия сделки не разглашаются. Теперь игроку предстоит пройти медицинское обследование в стане "шмелей".

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Хуммельс является воспитанником "Баварии", за которую выступал с 2007 по 2008 год, после чего перебрался в "Боруссию", где провёл восемь лет. С дортмундцами защитник дважды становился чемпионом Германии и выиграл один Кубок и два Суперкубка страны, а также добрался до финала Лиги чемпионов. В 2016 году Хуммельс вернулся в "Баварию", с которой успел завоевать семь трофеев за три года. Со сборной Германии Матс в 2014 году стал чемпионом мира.

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ФК Бавария, ФК Боруссия Д, Футбол, Матс Хуммельс, Новости футбола.
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