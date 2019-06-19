Скачать
Среда, 19.06.2019
Чемпионский бой Ломаченко - Кемпбелл не состоится в Великобритании
Чемпионский бой Ломаченко - Кемпбелл не состоится в Великобритании
Джампаоло возглавил Милан
Джампаоло возглавил Милан
Гимнаст Радивилов выиграл серебро на соревнованиях в Корее
Гимнаст Радивилов выиграл серебро на соревнованиях в Корее
Презентация нового главного тренера Шахтера состоится в Киеве
Презентация нового главного тренера Шахтера состоится в Киеве

Барселона хочет включить Гризманна в сделку по Неймару

Барселона хочет включить Гризманна в сделку по Неймару
20:28 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Руководство "Барселоны" продумывает условия потенциального возвращения нападающего Неймара из "Пари Сен-Жермен".

Как сообщает El Mundo, боссы сине-гранатовых хотят включить в сделку форварда Антуана Гризманна, несмотря на то что формально он всё ещё является футболистом мадридского "Атлетико". В "Барселоне" знают, что команда не лучшим образом относится к возможному трансферу француза, с которым у каталонцев заключено предварительное соглашение, и предпочитают видеть в своих рядах Неймара.

При этом утверждается, что для самого Гризманна переход в "ПСЖ" станет более выгодным в финансовом плане, поскольку в "Барселоне" ему пришлось бы пойти на значительное понижение оклада.

Суарес: Барселона должна найти мне замену

Напомним, Гризманн мог перейти в "Барселону" ещё в 2018 году, однако тогда он принял решение остаться в "Атлетико" и продлил с клубом контракт на улучшенных условиях.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Футбол, Новости футбола, Антуан Гризманн, ФК Неймар.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Украина выиграла апелляцию по делу Мораеса у Португалии и Люксембурга
02 Беллью назвал лучшего супертяжа мира
03 Лига чемпионов. Результаты жеребьевки второго квалификационного раунда
04 Лига Европы. Результаты жеребьевки первого квалификационного раунда
05 Ломаченко в Бангкоке получил пояс WBC
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь