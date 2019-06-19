Барселона хочет включить Гризманна в сделку по Неймару

Новости спорта: Руководство "Барселоны" продумывает условия потенциального возвращения нападающего Неймара из "Пари Сен-Жермен".

Как сообщает El Mundo, боссы сине-гранатовых хотят включить в сделку форварда Антуана Гризманна, несмотря на то что формально он всё ещё является футболистом мадридского "Атлетико". В "Барселоне" знают, что команда не лучшим образом относится к возможному трансферу француза, с которым у каталонцев заключено предварительное соглашение, и предпочитают видеть в своих рядах Неймара.

При этом утверждается, что для самого Гризманна переход в "ПСЖ" станет более выгодным в финансовом плане, поскольку в "Барселоне" ему пришлось бы пойти на значительное понижение оклада.

Напомним, Гризманн мог перейти в "Барселону" ещё в 2018 году, однако тогда он принял решение остаться в "Атлетико" и продлил с клубом контракт на улучшенных условиях.