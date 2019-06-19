Олимпик получил аттестат на участие в следующем сезоне УПЛ

Новости спорта: Донецкий футбольный клуб “Олимпик” получил аттестат на участие в украинской Премьер-лиге в сезоне-2019/20.

Об этом сообщил президент “Олимпика” Владислав Гельзин.

“Вот наконец и закончилась долгая эпопея с выдачей аттестата нашей команде. На зло недоброжелателям и на радость всем, для кого “Олимпик” - не просто пустое слово, мы остаемся в УПЛ. Это право футболисты заслужили своей игрой в тяжелой борьбе на футбольном поле.

...Большое спасибо всем 11 клубам УПЛ, которые поддержали нас на общих собраниях, и тем самым продемонстрировали верховенство спортивной составляющей в футболе над кабинетной мишурой”, - цитирует Гельзина пресс-служба ФК “Олимпик”.

Напомним, 12 июня клубы УПЛ на общем собрании проголосовали за то, чтобы оставить донецкий клуб в элитном дивизионе, несмотря на дисквалификацию команд U-21, U-19. Премьер-лига предложила “Олимпику” содержать молодежные команды другого клуба.