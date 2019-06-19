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Демченко возглавил Металлист 1925

Демченко возглавил Металлист 1925
16:56 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ФК Металлист 1925

Новости спорта: Сегодня, 19 июня, главная команда харьковского футбольного клуба "Металлист 1925" получила нового главного тренера.

Им стал бывший футболист амстердамского "Аякса" и ряда украинских клубов, бывший тренер запорожского "Металлурга", ривненского "Вереса" и ФК "Львов" Андрей Демченко. Об этом сообщает пресс-служба ФК “Металлист 1925”.

Соответствующее решение единогласно было принято Наблюдательным советом ООО "ФК "Металлист 1925".

Андрей Демченко с 16 апреля работал одним из ассистентов Александра Горяинова.

В тренерский штаб вошли Юрий Сивуха, Марина Миндарева и два наставника, которых рекомендовал Андрей Демченко: Евгений Писоцкий и Роман Романов.

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Накануне Андрей Демченко подробно рассказал о своей концепции развития команды, а также о том, что планирует сделать для выполнения задачи на следующий сезон - выходу в элитный дивизион украинского футбола.

"Хотелось бы поблагодарить руководство клуба за доверие и за то, что отныне я являюсь главным тренером этого амбициозного коллектива. Сейчас думаю только о работе, ведь впереди у нас непростой и интересный сезон. Главное - вернуть любовь и доверие болельщиков содержательной, результативной и комбинационной игрой. Наша подготовка будет открытой для всех поклонников команды и участников "Клуба болельщиков". Надеюсь на поддержку "12-го игрока", для которого мы, собственно, и будем стараться демонстрировать яркий футбол”, - сказал Андрей Демченко.

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Футбол, Новости футбола, Андрей Демченко, ФК Металлист 1925.
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