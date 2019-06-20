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Тренер Зари Скрипник прокомментировал жеребьевку Лиги Европы

Тренер Зари Скрипник прокомментировал жеребьевку Лиги Европы
05:05 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: ФК Заря

Новости спорта: Главный тренер Зари Виктор Скрипник рассказал о подготовке к предстоящим играм.

Главный тренер луганской Зари Виктор Скрипник прокомментировал жеребьевку 2-го квалификационного раунда Лиге Европы, в результате которой его команде предстоит встретиться с победителем пары Будучность - Нарва Транс. Специалиста цитирует официальный сайт клуба.

"Меня жизнь пока с этими командами не пересекала. Но Нам выпали соперники из футбольных стран. Ничего невозможного в футболе нет.

Нужно с уважением относиться ко всем соперникам. И ни в коей мере, ни с боязливостью. Будем работать и готовиться к этим играм. Смотреть, наблюдать за очной встречей наших соперников", - сказал Скрипник.

Заря получила первого соперника в Лиге Европы 2019/20

Напомним, Виктор Скрипник заменил на посту тренера Зари Юрия Вернидуба, который по окончанию минувшего сезона УПЛ покинуть пост главного тренера.

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ФК Заря, Виктор Скрипник, Футбол, Новости футбола.
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