Скачать
Среда, 19.06.2019
Чемпионский бой Ломаченко - Кемпбелл не состоится в Великобритании
Чемпионский бой Ломаченко - Кемпбелл не состоится в Великобритании
Джампаоло возглавил Милан
Джампаоло возглавил Милан
Гимнаст Радивилов выиграл серебро на соревнованиях в Корее
Гимнаст Радивилов выиграл серебро на соревнованиях в Корее
Презентация нового главного тренера Шахтера состоится в Киеве
Презентация нового главного тренера Шахтера состоится в Киеве

В регламент аттестации футбольных клубов УПЛ внесены изменения

В регламент аттестации футбольных клубов УПЛ внесены изменения
20:36 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: УАФ

Новости спорта: Исполнительный комитет Украинской ассоциации футбола рассмотрел коллективное обращение всех клубов УПЛ и внес изменения в Регламент аттестации ФК.

Отныне отстранение молодежных и юношеских команд от соревнований не считается причиной для невыдачи аттестата главной команде футбольного клуба. Об этом сообщает пресс-служба УАФ.

“Исполнительный комитет Украинской ассоциации футбола рассмотрел коллективное обращение всех клубов УПЛ и внес изменения в ст. 18 Регламента по аттестации футбольных клубов УПЛ по ее применению в процедуре аттестации в случае невозможности выполнения предусмотренных ею требований из-за наличия соответствующих решений органов осуществления футбольного правосудия.

А именно, определил, что невыполнение требований, предусмотренных данной статьей, не является основанием для отказа в выдаче клубу аттестата в случае, если клуб не может выполнить данные требования в связи с существованием соответствующих решений органов осуществления футбольного правосудия, и исключительно при условии, если клуб будет осуществлять финансирование детско-юношеского футбола в рамках полученных клубом от УЕФА бонусов и платежей для развития детско-юношеского футбола в соответствующем сезоне на условиях, определенных администрацией УАФ.

Украина выиграла апелляцию по делу Мораеса у Португалии и Люксембурга

Исполнительный комитет УАФ устранил пробел в отношении регулирования прохождения процедуры аттестации клубами, молодежные и юношеские команды которых находятся под дисциплинарными санкциями”, - говорится в сообщении.

Таким образом, отныне отстранение команд U-19 и U-21 от соревнований, как это было с донецким клубом “Олимпик”, не считается причиной для невыдачи аттестата главной команде.

Напомним, сегодня “Олимпик” сообщил о получении аттестата на участие в украинской Премьер-лиге в сезоне-2019/20. 12 июня клубы УПЛ на общем собрании проголосовали за то, чтобы оставить донецкий клуб в элитном дивизионе, несмотря на дисквалификацию команд U-21, U-19. Премьер-лига предложила “Олимпику” содержать молодежные команды другого клуба.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Футбол, УПЛ, Новости футбола, УАФ.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Украина выиграла апелляцию по делу Мораеса у Португалии и Люксембурга
02 Беллью назвал лучшего супертяжа мира
03 Лига чемпионов. Результаты жеребьевки второго квалификационного раунда
04 Лига Европы. Результаты жеребьевки первого квалификационного раунда
05 Ломаченко в Бангкоке получил пояс WBC
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь