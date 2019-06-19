В регламент аттестации футбольных клубов УПЛ внесены изменения

Новости спорта: Исполнительный комитет Украинской ассоциации футбола рассмотрел коллективное обращение всех клубов УПЛ и внес изменения в Регламент аттестации ФК.

Отныне отстранение молодежных и юношеских команд от соревнований не считается причиной для невыдачи аттестата главной команде футбольного клуба. Об этом сообщает пресс-служба УАФ.

“Исполнительный комитет Украинской ассоциации футбола рассмотрел коллективное обращение всех клубов УПЛ и внес изменения в ст. 18 Регламента по аттестации футбольных клубов УПЛ по ее применению в процедуре аттестации в случае невозможности выполнения предусмотренных ею требований из-за наличия соответствующих решений органов осуществления футбольного правосудия.

А именно, определил, что невыполнение требований, предусмотренных данной статьей, не является основанием для отказа в выдаче клубу аттестата в случае, если клуб не может выполнить данные требования в связи с существованием соответствующих решений органов осуществления футбольного правосудия, и исключительно при условии, если клуб будет осуществлять финансирование детско-юношеского футбола в рамках полученных клубом от УЕФА бонусов и платежей для развития детско-юношеского футбола в соответствующем сезоне на условиях, определенных администрацией УАФ.

Исполнительный комитет УАФ устранил пробел в отношении регулирования прохождения процедуры аттестации клубами, молодежные и юношеские команды которых находятся под дисциплинарными санкциями”, - говорится в сообщении.

Таким образом, отныне отстранение команд U-19 и U-21 от соревнований, как это было с донецким клубом “Олимпик”, не считается причиной для невыдачи аттестата главной команде.

Напомним, сегодня “Олимпик” сообщил о получении аттестата на участие в украинской Премьер-лиге в сезоне-2019/20. 12 июня клубы УПЛ на общем собрании проголосовали за то, чтобы оставить донецкий клуб в элитном дивизионе, несмотря на дисквалификацию команд U-21, U-19. Премьер-лига предложила “Олимпику” содержать молодежные команды другого клуба.