Реал представил Менди на Сантьяго Бернабеу (Видео)

Футболист поприветствовал болельщиков, почеканил мяч, а также поцеловал эмблему "Королевского клуба".
24-летний Менди перешёл в "Реал" из "Лиона" несколько дней назад. Сумма трансфера составила € 48 млн. В составе французского клуба он принял участие в 79 матчах во всех турнирах, в которых стал автором трёх забитых мячей, а также отдал семь результативных передач.
: @ferland_mendy
https://t.co/7zTU95ovWE#WelcomeMendy | #HalaMadrid pic.twitter.com/ceslCovOrH
— Real Madrid C.F. (@realmadrid) 19 июня 2019 г.
¡Pisando el césped del Bernabéu por primera vez como jugador del @realmadrid! #WelcomeMendy pic.twitter.com/NTN6uhI34H
— Real Madrid C.F. (@realmadrid) 19 июня 2019 г.
В минувшем сезоне "Реал" финишировал на третьем месте в турнирной таблице испанской Примеры и завоевал путёвку в Лигу чемпионов сезона-2019/20. Также мадридский клуб стал победителем клубного чемпионата мира, который состоялся в ОАЭ.