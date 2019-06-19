Реал представил Менди на Сантьяго Бернабеу (Видео)

Новости спорта: 19 июня на стадионе "Сантьяго Бернабеу" в Мадриде состоялась презентация новичка "Реала" французского защитника Ферлана Менди.

Футболист поприветствовал болельщиков, почеканил мяч, а также поцеловал эмблему "Королевского клуба".

24-летний Менди перешёл в "Реал" из "Лиона" несколько дней назад. Сумма трансфера составила € 48 млн. В составе французского клуба он принял участие в 79 матчах во всех турнирах, в которых стал автором трёх забитых мячей, а также отдал семь результативных передач.

В минувшем сезоне "Реал" финишировал на третьем месте в турнирной таблице испанской Примеры и завоевал путёвку в Лигу чемпионов сезона-2019/20. Также мадридский клуб стал победителем клубного чемпионата мира, который состоялся в ОАЭ.