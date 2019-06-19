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Реал представил Менди на Сантьяго Бернабеу (Видео)

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Реал представил Менди на Сантьяго Бернабеу (Видео)
18:50 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: 19 июня на стадионе "Сантьяго Бернабеу" в Мадриде состоялась презентация новичка "Реала" французского защитника Ферлана Менди.

Футболист поприветствовал болельщиков, почеканил мяч, а также поцеловал эмблему "Королевского клуба".

24-летний Менди перешёл в "Реал" из "Лиона" несколько дней назад. Сумма трансфера составила € 48 млн. В составе французского клуба он принял участие в 79 матчах во всех турнирах, в которых стал автором трёх забитых мячей, а также отдал семь результативных передач.

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В минувшем сезоне "Реал" финишировал на третьем месте в турнирной таблице испанской Примеры и завоевал путёвку в Лигу чемпионов сезона-2019/20. Также мадридский клуб стал победителем клубного чемпионата мира, который состоялся в ОАЭ.

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ФК Реал, Футбол, Новости футбола, Ферлан Менди.
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