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Среда, 19.06.2019
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Луис Энрике объяснил свой уход с поста главного тренера сборной Испании

Луис Энрике объяснил свой уход с поста главного тренера сборной Испании
21:52 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Луис Энрике рассказал, что заставило его бросить работу в национальной команде.

Уже бывший главный тренер сборной Испании Луис Энрике прокомментировал свой уход с поста наставника национальной команды.

«Поскольку причины личного характера помешали мне нормально выполнять свои обязанности тренера с марта прошлого года и по сей день, я решил покинуть эту должность. Благодарю всех в Королевской испанской футбольной федерации за проявленные доверие и понимание. Отдельное спасибо всем коллегам по сборной и игрокам за профессионализм. Спасибо СМИ за вашу позицию и проявленное уважение к моей ситуации. Спасибо от всего сердца», — приводит слова Энрике AS.

Роберт Морено возглавил сборную Испании

Луис Энрике возглавил сборную Испании летом 2018 года. Под его руководством команда сыграла 10 матчей, одержав в них 8 побед при 2 поражениях.

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Сборная Испании, Футбол, Новости футбола, Луис Энрике.
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