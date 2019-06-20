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Мораес скучает по Бразилии

Мораес скучает по Бразилии
06:30 Сегодня Телеграф football.ua Фото: ФК Шахтер

Новости спорта: Жуниор Мораес начинал свою карьеру в Сантосе, и намекает, что ему было бы интересно снова выступать за "рыб".

"Я играю в Шахтере со своими друзьями, нам очень весело, без этого никак. Сантос – самая известная команда в мире, из которой вышли король Пеле и много других звезд", — рассказал Мораес в интервью официальной странице Сантоса в Фейсбуке.

"Я очень скучаю по Бразилии, я был очень молод, когда покинул ее. С тех пор многое изменилось. Интересно, каково бы это было – снова играть за Сантос. Я болею за Сантос и всегда буду болеть".

Перед началом прошлого сезона Мораес перешел в Шахтер из Динамо в качестве свободного агента. По ходу кампании он принял украинское гражданство и сыграл за сборную Украины в матчах против Португалии (0:0) и Люксембурга (2:1).

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Португальская и люксембургская ассоциация жаловались в УЕФА с требованием засчитать Украине два технических поражения из-за якобы неправильной натурализации Жуниора. Однако эти требования были отклонены, как и последовавшие апелляции.

В составе Шахтера Мораес выиграл чемпионат и Кубок Украины, а также стал лучшим бомбардиром УПЛ с 19 забитыми голами.

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ФК Сантос, Футбол, Новости футбола, Жуниор Мораес.
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