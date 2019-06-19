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Защитник Динамо Миколенко попал в сферу интересов итальянских топ-клубов

Защитник Динамо Миколенко попал в сферу интересов итальянских топ-клубов
20:47 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта: Несколько клубов пристально следят за 20-летним защитником.

Защитник "Динамо" и сборной Украины Виталий Миколенко попал в сферу интересов итальянских клубов. Об этом сообщает порталу Footboom известный украинский скаут Алекс Великих, который работает в "Кальяри".

"Миколенко - это игрок, за котором сейчас внимательно следят в Италии. За ним сначала следили, как за одним из потенциальных звезд на ЧМ-2019 U-20. Многие ожидали посмотреть на него вживую именно на этом турнире, однако он не приехал. Хотя и матчи за национальную сборную также принесли свой убедительный эффект. Они показали, что в игроке не ошиблись.

Первый сезон на взрослом уровне оказался хорошим: успешные игры не только в клубе, но и главной команде страны. Закрыть Криштиану Роналду способен не каждый, а успешно сделать - на это способны только единицы.

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В Миколенко привлекает то, что этот игрок способен закрыть сразу две игровые позиции - как левого крайнего защитника, так и левого центрального защитника, при этом и в схеме с 4-мя защитникам, и в схеме с 3-мя. Дефицитная в защите левая нога и кажущаяся непринужденность его действий на поле только усиливают ощущение его перспективности", - рассказал в интервью Великих.

Напомним, что Миколенко заинтересовал "Милан". Новому техническому директору клуба Паоло Мальдини 20-летнего украинца представил главный тренер национальной сборной Андрей Шевченко.

В прошлом сезоне Миколенко сыграл в 32 матчах за "Динамо". В его активе 1 гол и 5 результативных передач. Также на счету защитника 5 матчей за сборную Украины.

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ФК Динамо (Киев), Футбол, Новости футбола, Виталий Миколенко.
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