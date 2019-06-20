Скачать
Четверг, 20.06.2019
Чемпионский бой Ломаченко - Кемпбелл не состоится в Великобритании
Чемпионский бой Ломаченко - Кемпбелл не состоится в Великобритании
Джампаоло возглавил Милан
Джампаоло возглавил Милан
Гимнаст Радивилов выиграл серебро на соревнованиях в Корее
Гимнаст Радивилов выиграл серебро на соревнованиях в Корее
Презентация нового главного тренера Шахтера состоится в Киеве
Презентация нового главного тренера Шахтера состоится в Киеве

Зинченко подписал новый контракт с Манчестер Сити

Зинченко подписал новый контракт с Манчестер Сити
08:06 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Клуб вскоре должен объявить о новой сделке с футболистом.

Как стало известно «Чемпионату», полузащитник Александр Зинченко подписал новый договор с «Манчестер Сити». Соглашение рассчитано на пять лет. Официально о сделке должно быть объявлено уже сегодня, 20 июня.

22-летний украинец часто выходит играть на позиции левого защитника, где составляет конкуренцию за место в стартовом составе команды Бенжамену Менди. Тренеры «горожан» не скрывают, что очень довольны игрой экс-футболиста «Уфы».

Зинченко отправился в отпуск в Москву

В завершившемся сезоне Зинченко сыграл на клубном уровне 29 матчей. На счету футболиста 1 забитый мяч и 5 результативных передач. Всего в составе «Манчестер Сити» он сыграл 37 матчей во внутренних английских турнирах, во всех этих играх «горожане» одержали победы.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Манчестер Сити, АПЛ, Новости спорта, Новости футбола, Александр Зинченко.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Тренер Зари Скрипник прокомментировал жеребьевку Лиги Европы
02 Чемпионский бой Ломаченко - Кемпбелл не состоится в Великобритании
03 Альбасете предложил Зозуле новый контракт
04 Срна трогательно попрощался с Кальяри
05 Отец Теофимо Лопеса обратился к Ломаченко
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь