Скачать
Четверг, 20.06.2019
Зинченко подписал новый контракт с Манчестер Сити
Зинченко подписал новый контракт с Манчестер Сити
Джампаоло возглавил Милан
Джампаоло возглавил Милан
Европейские игры 2019 года в Минске: расписание по дням
Европейские игры 2019 года в Минске: расписание по дням
Презентация нового главного тренера Шахтера состоится в Киеве
Презентация нового главного тренера Шахтера состоится в Киеве

Кубок Америки: Мексика обыграла Канаду

Кубок Америки: Мексика обыграла Канаду
08:54 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Мексика обыграла Канаду на Кубке КОНКАКАФ и вышла из группы.

В матче 2-го тура группового этапа Золотого кубка КОНКАКАФ сборная Мексики встречалась с национальной командой Канады. Игра прошла на стадионе «Спортс Ауторити эт Майл Хай — Инвеско Филд» в Денвере (США) и завершилась победой футболистов Мексики со счётом 3:1. Матч обслуживал судья Хенри Бехарано из Коста-Рики.

У победителей отличились полузащитник Роберто Альварадо и оформивший дубль Андрес Гуардадо, вышедший на замену уже 37-й минуте встречи вместо Эрика Гутьерреса. У Канады гол забил нападающий Лукас Даниэль Кавальини с передачи Джонатана Дэвида.

Мексика победила Канаду 3:1 и с шестью очками досрочно вышла из группы А. Ранее в этой же группе национальная команда Кубы уступила сборной Мартиники со счётом 0:3. В следующем туре Мексика сыграет со Мартиникой, а Канада проведёт матч с Кубой. Обе встречи пройдут 24 июня.

Месси спас Аргентину от поражения Парагваю на Кубке Америки

Золотой кубок КОНКАКАФ-2019 проходит с 15 июня по 7 июля на территории Ямайки, Коста-Рики и США.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Сборная Мексики, Новости спорта, Кубок Америки, КОНКАКАФ, Копа Америки.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Тренер Зари Скрипник прокомментировал жеребьевку Лиги Европы
02 Чемпионский бой Ломаченко - Кемпбелл не состоится в Великобритании
03 Альбасете предложил Зозуле новый контракт
04 Отец Теофимо Лопеса обратился к Ломаченко
05 Срна трогательно попрощался с Кальяри
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь