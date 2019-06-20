Кобин: У Миная всегда будут футболисты, у которых есть яйца

Новости спорта: Наставник Миная поделился эмоциями от своей новой роли.

Новый тренер Миная Василий Кобин дал комментарий, в котором поделился деталями своего назначения на этот пост. По словам Кобина, ему понадобилось всего несколько дней, чтобы принять предложение руководства клуба, а в раздевалке он не потерпит игроков без характера.

«Сроки контракта? Думаю, пока не время об этом говорить. Мы с президентом клуба пока этот вопрос не обсуждали. Когда договоримся — сразу будет об этом объявлено официально», — цитирует Василия Кобина Football Hub.

«Мне понадобилось несколько дней, чтобы принять предложение руководства клуба возглавить команду. Буду внедрять все самое лучшее, что я встречал в своей футбольной жизни. Примером, конечно, для меня является Мирча Луческу. Это великий тренер и великий человек, который многому меня научил».

«Вчера быть игроком Миная, а сегодня тренером — это нелегко. Практически все ребята с которыми я играл на поле были моими друзьями, а теперь мне предстоит принимать непростые решения — кто из ребят продолжит играть за нашу команду, а кто продолжит карьеру в другом клубе. Но я думаю, что в раздевалке Миная всегда будут футболисты, у которых есть яйца».

Василий Кобин завершил игровую карьеру в этом году, а последним клубом для него был Минай, цвета которого игрок защищал с 2018 года.

На посту тренера Кобин сменил Кирилла Куренко, который был уволен из-за разногласий с командой.

Напомним, что Минай по итогам прошлого розыгрыша Второй лиги обеспечил себе повышение в классе — в новом сезоне клуб из Закарпатья будет выступать в Первой лиге.