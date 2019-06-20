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ФИФА рассматривает возможность переноса ЧМ-2022 из Катара в другую страну

ФИФА рассматривает возможность переноса ЧМ-2022 из Катара в другую страну
12:51 Сегодня Телеграф sport.ua

Новости спорта: Причиной является коррупционный скандал при выборе страны-организатора.

Международная федерация футбола (ФИФА) рассматривает возможность переноса чемпионата мира 2022 из Катара в другую страну. По сведениям журналистов, в ФИФА проводятся секретные встречи для поиска немедленной замены страны. Причиной является коррупционный скандал при выборе страны-организатора.

На право проведения чемпионата мира 2022 претендовали Катар, США, Южная Корея, Япония и Австралия. При этом Катар выиграл все четыре тура голосования, в заключительном раунде победив США с 14 голосами против 8. Для проведения чемпионата мира в Катаре были зарезервированы даты с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

Ранее бывший президент УЕФА Мишель Платини был взят под стражу для дачи показаний о коррупции на выборах места проведения ЧМ-2022, а спустя сутки освобожден.

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Чемпионат мира, Катар, ФИФА, Новости футбола, ЧМ-2019.
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