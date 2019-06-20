ФИФА рассматривает возможность переноса ЧМ-2022 из Катара в другую страну

Новости спорта: Причиной является коррупционный скандал при выборе страны-организатора.

Международная федерация футбола (ФИФА) рассматривает возможность переноса чемпионата мира 2022 из Катара в другую страну. По сведениям журналистов, в ФИФА проводятся секретные встречи для поиска немедленной замены страны. Причиной является коррупционный скандал при выборе страны-организатора.

На право проведения чемпионата мира 2022 претендовали Катар, США, Южная Корея, Япония и Австралия. При этом Катар выиграл все четыре тура голосования, в заключительном раунде победив США с 14 голосами против 8. Для проведения чемпионата мира в Катаре были зарезервированы даты с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

BOMBA de @HernanSCastillo en #HalconesyPalomas Tras la detención de Platini, hay reuniones "secretas" en FIFA en las que analizan quitarle a Qatar el Mundial 2022. Se estudian posibles sedes pic.twitter.com/BDurKZpsTT — TNT Sports LA (@TNTSportsLA) 18 июня 2019 г.

Ранее бывший президент УЕФА Мишель Платини был взят под стражу для дачи показаний о коррупции на выборах места проведения ЧМ-2022, а спустя сутки освобожден.