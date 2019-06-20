Зинченко официально продлил контракт с Манчестер Сити

Новости спорта: Украинский игрок «Ман Сити» Александр Зиченко продлил контракт с клубом.

Соглашение рассчитано до лета 2024 года. Зинченко в прошлом сезоне провел 29 матчей, забил 1 гол и совершил 5 ассистов.

Зинченко перешёл в «Манчестер Сити» летом 2016 года из «Уфы». Сумма трансфера составила € 2 млн. В составе английского клуба он принял участие в 43 матчах во всех турнирах, в которых стал автором одного забитого мяча, а также отметился пятью результативными передачами. С «горожанами» украинец дважды становился победителем английской Премьер-лиги, два раза выиграл Кубок Лиги, а также по одному разу — Кубок Англии и Суперкубок Англии.

Украинский игрок «Ман Сити» Александр Зинченко прокомментировал продление контракта с клубом.

«Трудно описать, насколько я рад заключению этой сделки. Этот клуб предоставляет игрокам все, что им нужно для роста и развития. Это честь для меня остаться в клубе еще на 5 лет.

Этот сезон показал, что мы созданы для успеха. Было потрясающе играть в таком историческом сезоне, этого я никогда не забуду.

Но теперь я полностью сосредоточен на следующих сезонах. Знаю, что нас еще ждут хорошие времена», – сказал Зинченко.