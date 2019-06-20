Игрок сборной Украины U-20 посвятил медаль чемпиона мира погибшему в АТО отцу

Новости спорта: Хавбек юношеской сборной Украины по футболу среди игроков до 20-ти лет Кирилл Дрышлюк посвятил золотую медаль чемпиона мира своему отцу, который погиб в АТО.

Отвечая на вопрос в комментарии Tribuna.com на YouTube, 19-летний игрок также добавил, что это награда всей его семьи.

"Я каждый день молился и просил отца, чтобы он помог нам достичь этого результата и выиграть чемпионат мира", - рассказал победитель футбольного первенства планета.

Отец футболиста Павел Дрышлюк был бортовым механиком экипажа АН-30, который 6 июня 2014 попал под обстрел ПЗРК в зоне АТО. Самолет потерял высоту и начал падать на жилые дома. Командир экипажа Константин Могилко приказал покинуть борт. Сам вместе с Павлом Дрышлюком и вторым бортмехаником Алексеем Потапенко остался в самолете. Экипаж отвел угрозу от жилых районов, но погиб.