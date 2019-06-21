Скачать
Пятница, 21.06.2019
Люксембург требует объяснений от УЕФА по делу Мораеса
Люксембург требует объяснений от УЕФА по делу Мораеса
Украинский боксер Редкач нацелился на бой с четырехкратным чемпионом мира
Украинский боксер Редкач нацелился на бой с четырехкратным чемпионом мира
Кто понесет флаг Украины на церемонии открытия II Европейских игр
Кто понесет флаг Украины на церемонии открытия II Европейских игр
Мужская сборная Украины по баскетболу 3х3 героически пробилась в плей-офф ЧМ-2019
Мужская сборная Украины по баскетболу 3х3 героически пробилась в плей-офф ЧМ-2019

ФИФА выделила ключевых футболистов сборной Украины в победе на ЧМ-2019 U-20

ФИФА выделила ключевых футболистов сборной Украины в победе на ЧМ-2019 U-20
04:59 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Инстаграм

Новости спорта: ФИФА назвала пятерку важнейших игроков сборной Украины, принесших победу команде на чемпионате мира-2019 U-20 в Польше.

Ключевыми игроками сборной Украины на ЧМ-2019 U-20 по мнению ФИФА стали: Андрей Лунин, Сергей Булеца, Ефим Конопля, Даниил Сикан и Владислав Супряга.

ФИФА обосновала свой выбор кратким описанием.

Андрей Лунин, пропустивший всего четыре гола на турнире, показал, почему “Реал” подписал его в 2018 году.

Сергей Булеца, обладатель “Серебряного мяча”, влиятельная “десятка” участвовал практически во всех атаках Украины, трижды забил и сделал 2 результативные передачи.

Петракова хотели уволить перед чемпионатом мира U-20

Впечатляющий правый защитник Ефим Конопля продемонстрировал, насколько он был полезен на обеих половинах поля, показав отличные оборонительные действия. Он также добился отличных результатов и в атаке, сделав 4 результативные передачи, включая одну в финале.

Нападающий Даниил Сикан показал, насколько он был безжалостным финишером почти каждый раз, когда его выпускали на поле. В целом он отличился четыре раза на ЧМ.

Владислав Супряга пробыл весь турнир на замене, но в полной мере воспользовался своим первым выходом в старте и забил решающие мячи в финале.

Напомним, футболисты сборной Украины впервые в истории стали чемпионами мира U-20. 15 июня в финальном матче чемпионата мира, проходившем в Польше, украинцы со счетом 3:1 одержали волевую победу над сверстниками из Республики Корея.

На пути к триумфу в финале мирового первенства подопечные Александра Петракова одержали пять побед и одну встречу свели вничью. На групповом этапе украинская команда одолела США (2:1) и Катар (1:0) и сыграла 1:1 с Нигерией. В 1/8 финала "сине-желтые" разгромили Панаму (4:1), а далее победили со счетом 1:0: в 1/4 финала - Колумбию, в полуфинале - Италию.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Футбол, Новости футбола, Даниил Сикан, Андрей Лунин, Владислав Супряга, Сборная Украины по футболу U-20, ЧМ-2019 по футболу U-20, Сергей Булеца, Ефим Конопля.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Фото Месси в концовке матча с Парагваем стало вирусным в Сети
02 43 года назад Паненка забил свой знаменитый пенальти (Видео)
03 Спортивный директор Манчестер Сити назвал сильные стороны Зинченко
04 Зозуля может сменить клуб
05 Цыганков - самый дорогой футболист УПЛ по версии Transfermarkt
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь