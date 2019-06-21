ФИФА выделила ключевых футболистов сборной Украины в победе на ЧМ-2019 U-20

Новости спорта: ФИФА назвала пятерку важнейших игроков сборной Украины, принесших победу команде на чемпионате мира-2019 U-20 в Польше.

Ключевыми игроками сборной Украины на ЧМ-2019 U-20 по мнению ФИФА стали: Андрей Лунин, Сергей Булеца, Ефим Конопля, Даниил Сикан и Владислав Супряга.

ФИФА обосновала свой выбор кратким описанием.

Андрей Лунин, пропустивший всего четыре гола на турнире, показал, почему “Реал” подписал его в 2018 году.

Сергей Булеца, обладатель “Серебряного мяча”, влиятельная “десятка” участвовал практически во всех атаках Украины, трижды забил и сделал 2 результативные передачи.

Впечатляющий правый защитник Ефим Конопля продемонстрировал, насколько он был полезен на обеих половинах поля, показав отличные оборонительные действия. Он также добился отличных результатов и в атаке, сделав 4 результативные передачи, включая одну в финале.

Нападающий Даниил Сикан показал, насколько он был безжалостным финишером почти каждый раз, когда его выпускали на поле. В целом он отличился четыре раза на ЧМ.

Владислав Супряга пробыл весь турнир на замене, но в полной мере воспользовался своим первым выходом в старте и забил решающие мячи в финале.

Напомним, футболисты сборной Украины впервые в истории стали чемпионами мира U-20. 15 июня в финальном матче чемпионата мира, проходившем в Польше, украинцы со счетом 3:1 одержали волевую победу над сверстниками из Республики Корея.

На пути к триумфу в финале мирового первенства подопечные Александра Петракова одержали пять побед и одну встречу свели вничью. На групповом этапе украинская команда одолела США (2:1) и Катар (1:0) и сыграла 1:1 с Нигерией. В 1/8 финала "сине-желтые" разгромили Панаму (4:1), а далее победили со счетом 1:0: в 1/4 финала - Колумбию, в полуфинале - Италию.