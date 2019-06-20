Помощник Шевченко: Миколенко пока не готов играть за Милан

Новости спорта: Один из помощников Андрея Шевченко в сборной Украины, легенда Милана Мауро Тассотти считает, что прямо сейчас Виталию Миколенко еще рано играть за "россонери".

"Миколенко – очень интересный игрок, молодой, 1999 года рождения. В прошлом году он начал играть за Динамо и с тех пор не покидал основную команду. Виталий все еще развивается – он способен сыграть и слева, и в центре защиты", — рассказал Тассотти Pianeta Milan.

"Сейчас Шевченко и я используем его как крайнего защитника, но я думаю, он великолепно подходит, чтобы играть левого из трех центральных оборонцев".

"В чемпионате Италии и такой команде, как Милан, все слишком отличается. Но я уверен, Миколенко – очень интересный игрок, которому есть куда расти. Думаю, пока он не готов играть за Милан – ему всего 20 лет".

"Но я был бы рад видеть его в Италии, ведь это позволило бы ему расти и развиваться быстрее – чемпионат Италии сильно отличается от украинского, где есть лишь несколько уровневых матчей. Если ты не играешь в таких, расти будет сложно".

Директор Милана Паоло Мальдини обсуждал возможности Миколенко с главным тренером сборной Украины Андреем Шевченко.

В сезоне-2018/19 Миколенко сыграл 32 матча за Динамо во всех турнирах, отличившись голом и пятью ассистами.