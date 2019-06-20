Сарри дал первую пресс-конференцию в качестве главного тренера Ювентуса (Видео)

Новости спорта: Спортивный директор Ювентуса Фабио Паратичи официально представил Маурицио Сарри, после чего новый тренер чемпиона Италии ответил на вопросы журналистов.

"Мне очень приятно, что сильнейший на данный момент клуб Серии А предоставил мне возможность вернуться в Италию, – сказал Сарри. – Когда я покидал Наполи, то был уверен, что уже сделал все, что в моих силах, однако опыт, приобретенный в АПЛ, позволит мне сделать еще больше. Почему именно Ювентус? Прежде всего, меня поразила та решительность, с которой клуб вступил в борьбу за меня с Челси. Я почувствовал, что действительно нужен Ювентусу".

Сарри считает, что в грядущем сезоне борьба за победу в Серии А будет более сложной, но это позволит повысить общий уровень итальянской лиги: "В связи с тем, что в большинство ведущих итальянских клубов пришли новые опытные и талантливые тренеры, конкуренция значительно возрастет. Но рост конкуренции означает и рост общего уровня. Я уверен, что когда-нибудь Серия А сравняется с той же АПЛ, хотя процесс этот будет не быстрым. Что касается лично меня, то я готов к такой борьбе, и мне не надо будет как-то по-особому настраиваться. Я каждое утро просыпаюсь с мыслями о том, как добиваться побед, и это особенно актуально при работе в Ювентусе, который должен побеждать всегда, невзирая на любые трудности".

Также новый тренер Ювентуса поделился секретом своего тренерского "рецепта": "В каждой команде надо выделить несколько игроков, которые имеют решающее влияние на игру и результат. А затем надо создать такие условия, чтобы эти лидеры могли максимально выразить себя. Если это удастся — успех будет гарантирован. Но все это не происходит в мгновение ока, это кропотливая работа, но у меня есть такой опыт. Мне кажется, что далеко не все игроки Ювентуса уже реализовали свой потенциал. Не поймите меня неправильно, но это касается даже Криштиану Роналду. У меня есть идеи, как улучшить игру португальца, и я сделаю это. Постараюсь помочь ему установить новые рекорды".

Не смог Сарри обойти стороной и тему обвинений в "предательстве": "Когда я работал в Наполи, я только и думал над тем, как нам обыграть Ювентус, как нам стать лучше, чем Ювентус. Я отдавался этой задаче на 110%, но определенных моментов для ее решения все-таки не хватило. Мне не в чем себя упрекнуть, я сделал все, что мог. Точно так же я полностью выкладывался в Челси, точно так же намерен работать в Ювентусе. Здесь, конечно, совсем иной, более высокий уровень, но и задачи надо ставить более высокие".

Под конец пресс-конференции Сарри пояснил, как, по его мнению, должна измениться игра команды: "Мне досталось тяжелое наследство после Массимилиано Аллегри. Тяжелое в том смысле, что очень сложно повторить все его успехи и, тем более, их превзойти. Но самое главное, что я хочу сделать — это показать, что можно играть на результат, но при этом играть красиво и ярко. Строгое следование плану — это замечательно, но игроки должны чувствовать свободу и энтузиазм. Это всегда придает дополнительные силы. В моем понимании рецепт успеха заключается в такой пропорции: 70% четкого плана и 30% импровизации. Думаю, что с таким подбором игроков, как в Ювентусе, реализовать это будет несложно".

В минувшем сезоне Ювентус с Массимилиано Аллегри выиграл чемпионат и Суперкубок Италии. В следующем сезоне Ювентус с Маурицио Сарри постарается увеличить количество завоеванных трофеев.