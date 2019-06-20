Игор Дуляй покинул тренерский штаб Шахтера

Новости спорта: Скорее всего, Игор Дуляй продолжит работу в клубе в другой роли.

Помощник Паулу Фонсеки Игор Дуляй не будет работать в новом тренерском штабе "горняков". По информации Football.ua, Шахтер сейчас подыскивает сербу другую должность в клубе.

Дуляй стал ассистентом Паулу Фонсеки в 2016 году. Вместе с португальцем Игор привел Шахтер к трем победам в чемпионате Украины, трем триумфам в Кубке и одному завоеванному Суперкубку Украины.

В тренерский штаб Луиша Каштру вошли вошли первый помощник главного тренера Витор Северино и ассистенты – Дарио Срна, Филиппе Селиккая и Жоау Брандау, аналитик Жозе Кошта и тренер вратарей Антониу Феррейра.