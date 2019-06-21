Зинченко о продлении контракта с Манчестер Сити: Это честь для меня

Новости спорта: Александр Зинченко поделился эмоциями после продления контракта с манчестерским клубом.

Полузащитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко прокомментировал продление контракта с клубом. Новое соглашение рассчитано до лета 2024 года.

"Трудно рассказать, насколько я рад заключению контракта. Этот клуб предоставляет игрокам всё, что им нужно для развития. Это честь для меня остаться в клубе ещё на пять лет. Этот сезон показал, что мы созданы для успеха. Было великолепно играть в таком историческом сезоне, я никогда этого не забуду. Сейчас я полностью сосредоточен на следующих сезонах. Знаю, что нас ещё ждут хорошие времена", – цитирует украинца пресс-служба "горожан".

Зинченко перешёл в "Манчестер Сити" летом 2016 года из "Уфы". Сумма трансфера составила € 2 млн. В составе английского клуба он принял участие в 43 матчах во всех турнирах, в которых стал автором одного забитого мяча, а также отметился пятью результативными передачами.