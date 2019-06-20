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Четверг, 20.06.2019
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Спортивный директор Манчестер Сити назвал сильные стороны Зинченко

Спортивный директор Манчестер Сити назвал сильные стороны Зинченко
18:58 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Инстаграм

Новости спорта: Чики Бегиристайн считает, что Александр Зинченко идеально вписывается в долгосрочную стратегию Манчестер Сити.

Спортивный директор Манчетсер Сити Чики Бегиристайн рассказал, что думает касательно продления контракта левого украинского фулбека Александра Зинчненко.

"Александр за последние 2 сезона продемонстрировал, какой у него невероятный талант. У него не только удивительное первое касание и левая нога, он также является футболистом, который сфокусирован на саморазвитии.

То, насколько он вырос после перехода в МС, говорит о его отношении к делу и талантах. Молодой, голодный, который уже играет в сборной Украине - он идеал для нашей долгосрочной стратегии.

Зинченко официально продлил контракт с Манчестер Сити

Мы невероятно рады, что он хочет продолжать карьеру здесь", - приводит слова функционера официальный сайт Ман Сити.

Напомним, в прошлом сезоне 22-летний футболист провел 29 матчей, забил 1 гол и совершил 5 ассистов.

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ФК Манчестер Сити, Футбол, Новости футбола, Чики Бегиристайн, Александр Зинченко.
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