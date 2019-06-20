Атлетико купил полузащитника Реала

Атлетико договорился с Реалом о трансфере полузащитника Маркоса Льоренте, сообщил официальный сайт "матрасников". 24-летний футболист подпишет пятилетний контракт с Атлетико, если не провалит медосмотр.
Сумма трансфера не разглашается, но по оценкам СМИ, она составляет 40-50 миллионов евро.
Реал уже пожелал удачи Льоренте в новом клубе.
Маркос присоединился к академии "сливочных" в 2008 году. После выступлений в аренде в Алавесе в сезоне-2016/17 он стал игроком первой команды Реала.
Acuerdo para el traspaso de @marcosllorente, pendiente de que el centrocampista supere el reconocimiento médico.
https://t.co/1HJoegakoQ#AúpaAtleti pic.twitter.com/2FpB2oWYDz
— Atlético de Madrid (@Atleti) 20 июня 2019 г.
В сезоне-2018/19 уроженец Мадрида сыграл за "королевский клуб" в 14 матчах во всех турнирах, отметившись 1 голом.