Атлетико купил полузащитника Реала

Новости спорта: Полузащитнику Маркосу Льоренте осталось только успешно пройти медосмотр в мадридском клубе.

Атлетико договорился с Реалом о трансфере полузащитника Маркоса Льоренте, сообщил официальный сайт "матрасников". 24-летний футболист подпишет пятилетний контракт с Атлетико, если не провалит медосмотр.

Сумма трансфера не разглашается, но по оценкам СМИ, она составляет 40-50 миллионов евро.

Реал уже пожелал удачи Льоренте в новом клубе.

Маркос присоединился к академии "сливочных" в 2008 году. После выступлений в аренде в Алавесе в сезоне-2016/17 он стал игроком первой команды Реала.

В сезоне-2018/19 уроженец Мадрида сыграл за "королевский клуб" в 14 матчах во всех турнирах, отметившись 1 голом.