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Динамо интересуется израильским полузащитником

Динамо интересуется израильским полузащитником
22:24 Сегодня Телеграф sportarena Фото: Инстаграм

Новости спорта: За 21-летнего хавбека Омера Лаку бело-синим придется побороться с другими командами.

Как стало известно Sport Arena, игрок молодежной сборной Израиля и Ирони Кирьят-Шмона Омер Лаку попал в сферу интересов киевского Динамо. По нашей информации, хавбек впервые обратил на себя внимание в прошлом году, когда в составе молодежной команды своей страны приезжал на Мемориал Валерия Лобановского.

Правда, бело-синим, если они решат сделать конкретное предложение Лаку и Ирони придется выдержать серьезную конкуренцию: полузащитником также интересуются московское Динамо и софийский ЦСКА.

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Напомним, что Динамо возобновило интерес к защитнику Легии Матеушу Ветеске.

В сезоне-2018/2019 Лаку провел за свой клуб 17 матчей. В активе хавбека выступления за юношеские и молодежные сборные Израиля различных возрастов.

Динамо в минувшем сезоне заняло второе место в турнирной таблице УПЛ, уступив Шахтеру 11 очков. Кирьят-Шмона завершила прошлый сезон на 10-й позиции в чемпионате Израиля.

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ФК Динамо (Киев), Футбол, Новости футбола, Омер Лаку.
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