Экс-форвард Динамо перешел в греческий Арис

Новости спорта: Нападающий Браун Идейе продолжит карьеру в Суперлиге Греции.

Нападающий Браун Идейе подписал контракт на один год с Арисом — сообщил официальный сайт клуба, занявшего пятое место в чемпионате Греции и завоевавшего путевку в Лигу Европы.

Браун Идейе перешел в Арис из Тянцзинь Тэда на правах свободного агента.

30-летний форвард покинул Нигерию в 2007 году и выступал за Ксамакс (56 матчей во всех турнирах, 23 гола), Сошо (58, 22), Динамо (106, 45), Вест Бромвич (31, 7), Олимпиакос (65, 28), Малагу (13, 1) и Танцзинь Тэда (14, 4).

В составе киевского Динамо Идейе выигрывал чемпионат (2012), Кубок (2014) и Суперкубок (2011) Украины. Выступая за Олимпиакос Браун стал чемпионом Греции (2016), а в составе сборной Нигерии выиграл Кубок африканских наций в 2013 году.