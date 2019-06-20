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Люксембург требует объяснений от УЕФА по делу Мораеса

Люксембург требует объяснений от УЕФА по делу Мораеса
20:26 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта: В среду, 19 июня, УЕФА отклонил протест и апелляцию Федерации футбола Люксембурга по "делу Мораеса".

Федерация футбола Люксембурга потребует от УЕФА предоставить причины отклонения апелляции по делу натурализации нападающего сборной Украины Жуниора Мораеса. Об этом информирует Luxemburger Wort.

Отмечается, что после получения объяснений от организации люксембургская сторона будет думать над дальнейшими действиями по этому вопросу.

Украина выиграла апелляцию по делу Мораеса у Португалии и Люксембурга

Напомним, что вчера апелляционный комитет УЕФА не удовлетворил заявление со стороны Португалии и Люксембурга по делу натурализации нападающего сборной Украины Жуниора Мораеса.

Таким образом, процедура получения форвардом «Шахтера» украинского гражданства и последующие его выступления за национальную сборную Украины оказались полностью правомерными.

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Футбол, Новости футбола, Жуниор Мораес.
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