Экс-нападающий Динамо перешел в греческий Арис

Новости спорта: Нигериец Браун Идейе подписал однолетний контракт с греческим клубом.

Бывший нападающий Динамо Браун Идейе перешел в Арис, сообщает официальный сайт греческого клуба. Нигерийский форвард подписал контракт с греками сроком на 1 год.

30-летний Идейе присоединился к Арису на правах свободного агента. Последние полгода нигериец находился без клуба после ухода из китайского Тяньцзинь Тэда в январе.

Идейе выступал в Динамо с 2011 по 2014 год, после чего ушел за 10 миллионов евро в Вест Бромвич. В составе киевлян Браун сыграл 74 матча, в которых отметился 34 голами. С Динамо нигериец выигрывал Кубок и Суперкубок Украины.

Также Идейе в последние годы играл в Олимпиакосе и Малаге.

Арис по итогам завершившегося чемпионата Греции занял 5-е место и вышел в Лигу Европы. Чемпионат и Кубок Греции выиграл ПАОК, за который играли украинцы Евгений Шахов и Евгений Хачериди.