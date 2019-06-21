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Экс-нападающий Динамо перешел в греческий Арис

Экс-нападающий Динамо перешел в греческий Арис
11:46 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта: Нигериец Браун Идейе подписал однолетний контракт с греческим клубом.

Бывший нападающий Динамо Браун Идейе перешел в Арис, сообщает официальный сайт греческого клуба. Нигерийский форвард подписал контракт с греками сроком на 1 год.

30-летний Идейе присоединился к Арису на правах свободного агента. Последние полгода нигериец находился без клуба после ухода из китайского Тяньцзинь Тэда в январе.

Идейе выступал в Динамо с 2011 по 2014 год, после чего ушел за 10 миллионов евро в Вест Бромвич. В составе киевлян Браун сыграл 74 матча, в которых отметился 34 голами. С Динамо нигериец выигрывал Кубок и Суперкубок Украины.

Также Идейе в последние годы играл в Олимпиакосе и Малаге.

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Арис по итогам завершившегося чемпионата Греции занял 5-е место и вышел в Лигу Европы. Чемпионат и Кубок Греции выиграл ПАОК, за который играли украинцы Евгений Шахов и Евгений Хачериди.

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Все по теме:

ФК Динамо (Киев), Трансфер, УПЛ, Браун Идейе.
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