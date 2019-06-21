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Джулай: В ситуации с Мораесом есть выгода для Шахтера, а для сборной какая?

Джулай: В ситуации с Мораесом есть выгода для Шахтера, а для сборной какая?
12:11 Сегодня Телеграф xsport.ua

Новости спорта: Последние результаты сборной Украины U-20 актуализировали вопрос привлечения иностранцев в национальную команду.

Украинский комментатор Дмитрий Джулай рассказал о своем видении ситуации, связанной с привлечением иностранных игроков в национальную сборную.

«Если натурализация естественная, то есть родители футболиста не украинцы, но он родился в Украине, тут рос и начинал играть в футбол, тогда никаких вопросов. То же самое, когда человек сюда приехал уже в определенном возрасте, продолжительное время тут пожил или, как Эдмар, женился.

Но есть другой момент. Мы не говорим о конкретных футбольных клубах. Любой клуб по регламенту может натурализировать игрока, если придерживаться всех требований. Но это не значит, что данный игрок должен сразу же получать вызов в национальную сборную. Натурализация, в первую очередь, выгодна клубу.

Сопротивление, которое вызывает ситуация с Мораесом, как раз с этим и связано. Клуб сделал то, что ему выгодно. А для сборной в чем выгода? Пока непонятно.

Две июньские победы – хороший намек, что пополнять сборную можно своими ребятами, а не престарелыми бразильцами. Как бы хорошо они ни играли, сколько бы ни забивали. Тем более, теперь у нас есть чемпионы мира, с этим нужно считаться».

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Напомним, UEFA отклонил апелляцию Португалии и Люксембурга по делу Жуниора Мораеса.

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Чемпионат Украины, Футбол, УПЛ, Новости футбола, Дмитрий Джулай.
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