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Буффон может перейти в Аталанту

Буффон может перейти в Аталанту
10:46 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: «Аталанта» заинтересована в услугах Буффона.

Бывший вратарь сборной Италии Джанлуиджи Буффон может перейти в «Аталанту», сообщает Sky Sport Italia. Ранее стало известно, что голкипер не будет продлевать контракт с «ПСЖ» и может вернуться в Италию.

Была информация, что 41-летний футболист получил предложение от «Брешии», которая по итогам минувшего сезона вернулась в Серию А. Также агент итальянца сообщил, что Буффон имеет варианты продолжения карьеры в «Лацио» или «Дженоа». Кроме того, сообщалось, что приоритетным вариантом для вратаря является возвращение в «Парму», воспитанником которой он является.

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В минувшем сезоне на клубном уровне голкипер сыграл 25 матчей и пропустил столько же мячей. Парижане решили не продлевать контракт с ветераном, который был рассчитан до нынешнего лета.

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Все по теме:

Джанлуиджи Буффон, Серия А, ФК Аталанта, Новости футбола.
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