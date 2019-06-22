Миколенко оценивается в 6 миллионов евро

Новости спорта: Игрок Динамо Виталий Миколенко попал в сферу интересов Сассуоло.

Левый защитник киевского Динамо Виталий Миколенко заинтересовал итальянский Сассуоло, утверждает La Gazzetta dello Sport.

Как сообщает источник, конкретного предложения от "черно-зеленых" пока что не поступало.

Напомним, что Сассуоло по итогам чемпионата Италии сезона-2018/19 расположилось на 11-м месте, заработав 43 очка.

В нынешнем сезоне 20-летний Виталий Миколенко сыграл 32 матча, забил 1 гол и отдал 5 результативных передач. Он оценивается порталом Transfermarkt в 6 млн евро.

Ранее сообщалось, что Милан рассматривает возможность покупки Миколенко.