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Миколенко оценивается в 6 миллионов евро

Миколенко оценивается в 6 миллионов евро
05:02 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Instagram

Новости спорта: Игрок Динамо Виталий Миколенко попал в сферу интересов Сассуоло.

Левый защитник киевского Динамо Виталий Миколенко заинтересовал итальянский Сассуоло, утверждает La Gazzetta dello Sport.

Как сообщает источник, конкретного предложения от "черно-зеленых" пока что не поступало.

Напомним, что Сассуоло по итогам чемпионата Италии сезона-2018/19 расположилось на 11-м месте, заработав 43 очка.

В нынешнем сезоне 20-летний Виталий Миколенко сыграл 32 матча, забил 1 гол и отдал 5 результативных передач. Он оценивается порталом Transfermarkt в 6 млн евро.

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Ранее сообщалось, что Милан рассматривает возможность покупки Миколенко.

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ФК Динамо (Киев), Серия А, УПЛ, Виталий Миколенко.
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