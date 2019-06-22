Каштру: Мне намного больше нравится работать, чем говорить

Новости спорта: Наставник «Шахтера» рассказал о своей философии.

В четверг новый тренер «Шахтера» Луиш Каштру был представлен команде и рассказал игрокам о своей философии и надеждах.

«Для меня большая честь оказаться в «Шахтере». Я очень сильно верю в то, что каждый из вас будет ежедневно выкладываться на сто процентов, верю в вашу самоотдачу. Мы должны ставить перед собой новые цели и достигать их».

«Я не люблю людей, которые опускают руки, когда им трудно. Мы вместе будем бороться, чтобы в конце прийти к успеху. Мне намного больше нравится работать, чем говорить, поэтому давайте начнем прямо сейчас», - отметил Каштру.

24-го июня команда отправится на сбор в Германию.