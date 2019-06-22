Скачать
Суббота, 22.06.2019
Сегодня стартуют Европейские игры-2019 в Минске
Сегодня стартуют Европейские игры-2019 в Минске
Фернандо Торрес объявил о завершении карьеры
Фернандо Торрес объявил о завершении карьеры
В финале Золотой Евролиги сыграют Беларусь - Турция
В финале Золотой Евролиги сыграют Беларусь - Турция
Кубок Африки 2019: расписание всех матчей
Кубок Африки 2019: расписание всех матчей

Каштру: Мне намного больше нравится работать, чем говорить

Каштру: Мне намного больше нравится работать, чем говорить
04:00 Сегодня Телеграф ФК Шахтер Фото: ФК Шахтер

Новости спорта: Наставник «Шахтера» рассказал о своей философии.

В четверг новый тренер «Шахтера» Луиш Каштру был представлен команде и рассказал игрокам о своей философии и надеждах.

«Для меня большая честь оказаться в «Шахтере». Я очень сильно верю в то, что каждый из вас будет ежедневно выкладываться на сто процентов, верю в вашу самоотдачу. Мы должны ставить перед собой новые цели и достигать их».

«Я не люблю людей, которые опускают руки, когда им трудно. Мы вместе будем бороться, чтобы в конце прийти к успеху. Мне намного больше нравится работать, чем говорить, поэтому давайте начнем прямо сейчас», - отметил Каштру.

ФИФА выделила ключевых футболистов сборной Украины в победе на ЧМ-2019 U-20

24-го июня команда отправится на сбор в Германию.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Шахтер, УПЛ, Новости спорта, Луиш Каштру.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Названы дата и место следующего боя Поветкина
02 Динамо хочет купить Зозулю
03 УЕФА проверил Александрию перед Лигой Европы
04 Усик: За "двойки" в школе выгребал от отца по полной
05 Реал отказался от покупки Неймара
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь