Марлос стал главной целью Удинезе

Новости спорта: Фриульцы серьезно нацелены на подписание лидера Горняков.

Полузащитник Шахтера Марлос — приоритетная трансферная цель для Удинезе, сообщает Gazzetta dello Sport.

По информации источника, в лице бразильца Удинезе видит замену Родриго де Полю, который с большой долей вероятности покинет клуб этим летом.

Помимо Марлоса, Удинезе продолжает сохранять интерес к еще одному бразильскому полузащитнику Шахтеру — Маркиньосу Сиприано.

За Горняков Марлос выступает с 2014 года. В прошлом сезоне полузащитник из-за травм провел за Шахтер лишь 26 поединков во всех турнирах — на его счету 10 забитых мячей. Бразилец с украинским паспортом помог Горнякам выиграть УПЛ и Кубок Украины.

Удинезе в минувшем сезоне финишировал в чемпионате Италии на 12 месте, а сейчас в составе команды выступает экс-форвард киевского Динамо Лукаш Теодорчик.