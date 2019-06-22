Милан и Интер построят новый стадион

Новости спорта: «Милан» и «Интер» договорились о строительстве нового стадиона.

«Милан» и «Интер» договорились о строительстве нового стадиона, который будет стоить около € 700 млн и будет готов к 2022 году.

Как сообщает La Repubblica, идея реконструкции нынешнего домашнего стадиона команды „Сан-Сиро“ была отложена в пользу совместного проекта, который также включает в себя реконструкцию прилегающей территории.

Оба клуба надеются открыть новую арену к началу сезона-2022/23. Предполагается, что арена будет возведена рядом с „Сан-Сиро“.

Арена «Сан-Сиро» открылась в сентябре 1926 года. В 1979 году стадион был переименован в «Джузеппе Меацца» — в честь одного из двух футболистов в истории итальянского футбола, которые входили в состав обеих итальянских сборных, победивших на чемпионатах мира в 1934 и 1938 годах.