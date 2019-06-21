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Барселона предложила ПСЖ за Неймара 100 млн евро и Коутиньо

Барселона предложила ПСЖ за Неймара 100 млн евро и Коутиньо
16:07 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: «Барселона» предложила «ПСЖ» за Неймара € 100 млн, Коутиньо и ещё одного игрока.

«Барселона» ведёт переговоры с «Пари Сен-Жермен» о возвращении нападающего Неймара.

Как сообщает Sport.es, каталонцы сделали парижанам стартовое предложение – € 100 млн плюс полузащитник Филиппе Коутиньо. Также сине-гранатовые готовы включить в сделку ещё одного игрока и предложили «ПСЖ» выбрать между защитником Самуэлем Юмтити и хавбеком Иваном Ракитичем.

Французский клуб пока не ответил на запрос «Барселоны», однако известно, что руководство парижан намерено выручить с продажи Неймара больше денег, чем было потрачено на его приобретение в 2017 году. «ПСЖ» хочет получить за бразильца € 300 млн, в то время как два года назад за него было заплачено € 222 млн.

Европейские игры 2019 года в Минске: расписание по дням

Ранее сообщалось, что на Неймара также претендует другой испанский гранд в лице мадридского «Реала».

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ФК ПСЖ, Неймар, Новости спорта, Новости футбола.
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