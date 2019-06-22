Шахтер провел первую тренировку под руководством Луиша Каштру (Видео)

Новости спорта: Футболисты “Шахтера” провели первую тренировку под руководством Луиша Каштру.

20 июня футболисты донецкого клуба “Шахтер” провели первую тренировку под руководством нового наставника Луиша Каштру.

После вступительного слова нового наставника футболисты полностью погрузились в работу. Об этом сообщает пресс-служба ФК “Шахтер”.

Интенсивная сессия длилась 1,5 часа и состояла из игровых упражнений.

“Сразу включились в работу. Тренер сказал, что надо меньше говорить, а больше делать, поэтому сегодня все прошло достаточно интенсивно. Занятие было интересным, много игровых упражнений”, - прокомментировал тренировку полузащитник Максим Малышев.

К команде присоединились Александр Пихаленок и Додо, которые прошлый сезон на правах аренды провели в "Мариуполе” и “Витории Гимарайнш” соответственно.

Видео тренировки:

С сегодняшнего дня “Шахтер” будет тренироваться в режиме двухразовых занятий, а 24 июня отправится на первый учебно-тренировочный сбор в Германию.