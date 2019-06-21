Реал отказался от покупки Неймара

Новости спорта: Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар, вероятно, не перейдёт в мадридский «Реал».

Как утверждает COPE, «Королевский клуб» в настоящий момент не планирует приобретать 27-летнего футболиста и не готов платить за него ни требуемые парижанами € 300 млн, ни € 100 млн.

Ранее сообщалось, что «Реал» готов сделать «ПСЖ» предложение по Неймару в размере € 130 млн и включить в сделку полузащитника Хамеса Родригеса или нападающего Гарета Бэйла.

По последней информации СМИ, активнее всех попытки заполучить бразильца предпринимает его бывший клуб «Барселона». Сине-гранатовые предложили парижанам € 100 млн, хавбека Филиппе Коутиньо, а также на выбор защитника Самуэля Юмтити или полузащитника Ивана Ракитича.

Неймар перешёл в «ПСЖ» летом 2017 года из «Барселоны». Сумма трансфера составила рекордные € 222 млн, которые были прописаны в его контракте в качестве отступных.